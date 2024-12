Man met schotwond in been in ziekenhuis, politie doet onderzoek

Een man is zondagavond rond halftien met een schotwond in zijn been naar een ziekenhuis in Eindhoven gekomen. Hij vertelde op de Eindhovenseweg in Best beschoten te zijn.

Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld. Wat er precies is gebeurd, is de politie nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en zette een deel van de Eindhovenseweg in Best daarvoor af. Ook bekeken agenten of er in de buurt bruikbare camerabeelden zijn die meer duidelijk maken over wat er is gebeurd en wie erbij betrokken is. Getuigen

Wie rond halftien zondagavond op de Eindhovenseweg aanwezig was en iets verdachts heeft gezien of gehoord, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

Foto: Sander van Gils/SQ Vision.