Politiewagen botst met auto op weg naar melding, agent gewond

Een politieauto is maandagochtend op de Wilhelminastraat in Uden tegen een andere auto gebotst. Twee agenten die in de wagen zaten, waren op weg naar een heterdaadmelding. Een agent en de bestuurder van de andere auto raakten gewond.

Het ongeluk gebeurde maandagochtend rond kwart voor zes op de kruising van de Wilhelminastraat en de Lippstadtsingel, de N264. Op die kruising staan stoplichten. De beide auto's raakten door het ongeluk zwaar beschadigd. Een agent en de bestuurder van de auto zijn naar een ziekenhuis gebracht voor controle en medische behandeling. De andere agent raakte niet gewond.

Foto: Kevin Kanters/SQ Vision.