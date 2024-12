Oud-PSV-aanvoerder was oorlogsheld, nu dreigt zijn graf te verdwijnen

Het graf van oorlogsheld Ad van Eerd in Den Bosch mag niet verdwijnen. Schrijver Joris Kaper uit Dronten gaat er in ieder geval alles aan doen om het te voorkomen. Van Eerd was in 1929 aanvoerder van het allereerste PSV-elftal ooit dat kampioen werd. Hij speelde bovendien een belangrijke rol in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar zijn graf heeft dringend een opknapbeurt nodig.

Kaper heeft een crowdfunding opgezet om te voorkomen dat het graf geruimd wordt. Die reddingsactie is een gevolg van een boek dat Kaper aan het schrijven is over PSV tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het boek komt in mei uit. Tijdens zijn onderzoek voor dit boek stuitte hij op de naam Van Eerd.

"Van Eerd kwam vrij snel bij me op de radar", vertelt de schrijver uit Flevoland, die zelf seizoenkaarthouder is bij de Eindhovense voetbalclub. "Er is een beroemde foto van de bevrijding van Eindhoven. Een beruchte NSB'er loopt onder begeleiding van onder andere Van Eerd door de Wattstraat. En dat Van Eerd tijdens de oorlog een gezin uit Zwolle had geholpen was ook bekend. Ik vond een link naar dat gezin en kwam zo aan de namen van nabestaanden."

Hij had ook contact met collega-onderzoeker Jan de Waal, die een website beheert over het verzet in Eindhoven. "Die kwam weer op een aantal andere namen en die kwamen vervolgens ook weer met namen. Daarnaast vonden we een brief uit die tijd. Zo kreeg ik best een compleet plaatje van wat Van Eerd allemaal heeft betekend tijdens de oorlog."

Van Eerd blijkt niet alleen Joden te hebben geholpen aan onderduikadressen, hij verborg ook een aantal Joden op zijn eigen zolder en was lid van Partizanen Actie Nederland, een verzetsorganisatie in Eindhoven. Na de oorlog ontving Van Eerd met zijn vrouw Annie de eervolle Yad Vashem-onderscheiding vanwege zijn hulp aan Joden tijdens de oorlog.

"Zijn verhaal gaat dus veel verder dan dat bekende verhaal over de arrestatie van die NSB'er en de opvang van dat gezin uit Zwolle. We komen tot een lijst met 21 tot 23 geholpen Joden. Zijn rol was groter dan bekend."