Brabanders zeker niet de gulste gevers, alleen Limburgers zijn nóg zuiniger

We geven met z'n allen steeds vaker aan goede doelen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 76 Procent van de Nederlanders ouder dan 15 jaar zei dat iemand uit het gezin het afgelopen jaar gedoneerd heeft. Toch blijkt Brabant niet de meest gulle provincie. Integendeel, onze provincie bungelt onderaan het ranglijstje op de voorlaatste plek.

Zo'n 70 procent van de ondervraagde Brabanders gaf vorig jaar aan weleens een gulle gift te doen. Daarmee houden we alleen Limburg onder ons. Daar blijven ze steken op slechts 68 procent. En over Zeeuwen mag dan gezegd worden dat ze zuinig zijn, niks is minder waar: met zo'n 76 procent staat Zeeland bovenaan de ranglijst.

Geld, spullen en voedsel

Het CBS vroeg mensen of er in het voorgaande jaar in hun huishouden iets was gedoneerd. Dat gaat dan om zowel vaste giften als om eenmalige bijdragen. En dat beperkt zich niet alleen tot geld: ook spullen en voedsel tellen mee.

Overigens heeft het CBS niet alleen de verschillen per provincie onderzocht, er werd ook gekeken naar thema's als inkomen en leeftijd. Mensen met een hoger inkomen gaven vaker dan mensen die minder verdienen. Van de mensen in de laagste inkomensgroepen doneerde 57 procent de afgelopen jaren aan een goed doel, in de hoogste inkomensgroepen ging het om 82 procent.

Ouderen gaven vaker dan jongeren. Zo doneerde in de leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar ongeveer 58 procent van de ondervraagden weleens, terwijl dat het meest gebeurt door 65- tot 75-jarigen (79,9 procent).