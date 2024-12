Enorme berg kleding gevonden in bosgebied, politie zoekt dumpers

Het is een raadsel voor de politie in Strijbeek: in het bosgebied vonden agenten een flinke berg zakken. De inhoud? Kleding.

"Wie dumpte een enorme berg kleding?", vraagt de politie Breda zich af op X. Op de foto die bij het bericht is geplaatst, is de bijzondere vondst aan de Strijbeekseweg te zien. Een snelle telling leert dat er toch al gauw enkele tientallen plastic vuilniszakken zijn gedumpt. Hoe die daar terecht zijn gekomen, door wie ze zijn gedumpt en waarom ze niet gewoon in een kledingbak zijn gegooid, blijft vooralsnog een mysterie. "De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heb je vrijdagavond of zaterdagochtend iets verdachts gezien? Of heb je camerabeelden? Bel ons", zo luidt de oproep. Wat de vinders met de zakken vol kleding hebben gedaan, is vooralsnog onduidelijk.