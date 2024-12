Bestuurder bestelbus raakt zwaargewond bij botsing tegen boom

Een man is maandag aan het begin van de middag zwaargewond geraakt, toen hij op de Laan ten Boomen in Lierop met zijn bestelbus tegen een boom reed.

Vermoedelijk raakte hij de macht over het stuur kwijt nadat hij een stoeprandje raakte. Door de klap zat de man bekneld in de wagen. De brandweer moest hem eruit knippen.

Er landde een traumahelikopter en de man is met spoed naar het traumacentrum in Nijmegen gebracht. De weg werd tijdelijk in beide richtingen afgesloten.