Camper van Ferry Bouman 'gestrand' in centrum van Eindhoven

Een bijzonder gezicht op het 18 Septemberplein in Eindhoven: daar staat deze dagen een 'gecrashte' camper. Toch is er van paniek rondom de rokende wagen geen sprake, het gaat namelijk om een promotiestunt voor de film Ferry 2.

En dat verraadt het tafereel al gauw. Tegen de verfrommelde bumper en verwoeste voorruit van de camper rust namelijk een levensgrote reclamezuil van de nieuwe film. Die draait wederom om Ferry Bouman, de drugsbaas die mateloos populair werd door hitserie Undercover. De film, met uiteraard weer een hoofdrol voor Frank Lammers, is vanaf 20 december te zien op Netflix.

De camper staat sinds zondag op het plein en zal na maandag weer verdwijnen. Nieuwsgierige bezoekers kunnen een kijkje nemen in het gecrashte voertuig en daar een foto nemen.

Het is niet de eerste keer dat Netflix alles uit de kast trekt om de avonturen van Ferry aan de man te brengen. Zo werd in 2020 een gebouw op Strijp-S al voorzien van een gigantisch billboard, met daarop de hoofdrolspelers en de tekst ''T is zo weit.'