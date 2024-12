Willy en René houden moed: 'PSV gaat Feyenoord op z'n donder geven'

De twee zeperds die PSV afgelopen week haalde tegen Stade Brest en Heerenveen hebben voor veel chagrijn gezorgd bij Willy en René van de Kerkhof. De twee club-coryfeeën hadden zaterdag verwacht dat PSV in Friesland sportief revanche zou nemen voor de nederlaag in Frankrijk maar zagen het tegenovergestelde gebeuren. "Ik heb Boscagcli, Flamingo en Karsdorp nog nooit zo slecht zien spelen", moppert Willy. "Dat balletje breed van Flamingo waaruit de goal kwam mag toch nooit gebeuren?"

Maar er is ook een lichtpuntje, zo constateren de broers in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Feyenoord is de ideale tegenstander om iets recht te zetten", aldus Willy. "Topwedstrijden zijn heerlijk om te spelen, hiervoor hoef je spelers niet te motiveren." En volgens René zorgen ze in Rotterdam nog voor wat extra motivatie. "Daar zeggen ze dat ze PSV nu ook gaan pakken. Da's wel prettig dat een ploeg die dat zegt zelf op z'n donder krijgt."

"Verdomme toch geen mietjes!"

René hoopt wel dat trainer Peter Bosz zich iets minder aantrekt van de medische staf van PSV. Hij vindt het maar niks dat Noa Lang en Johan Bakayoko op aanraden van de medische begeleiders tegen Heerenveen aan de kant bleven. "Die jongens wilden gewoon spelen en worden dan door de trainer tegengehouden omdat ze te veel wedstrijden spelen. Is dat dan belangrijker dan het resultaat? Het zijn toch verdomme geen mietjes!" Willy ziet dat wat anders. "De invloed van de medische staf is nou eenmaal groot tegenwoordig. Die spelers moeten fit blijven." Al snel in het nieuwe jaar volgen er bijvoorbeeld twee wedstrijden in de Champions League die door de nederlaag in Brest alleen maar belangrijker zijn geworden. "Ik heb er een hard hoofd in eerlijk gezegd", zegt René. "Ik wil niet zeggen dat PSV het niet gaat redden maar... nou ja, PSV gaat het niet redden. Ik heb Rode Ster een paar keer gezien, we mogen onze borst nat maken." Ook hier zorgt Willy voor een tegengeluid. "Ik ga ervanuit dat we we nog vier punten halen en gewoon doorgaan."

Afgedroogd door een eerste divisionist.

De eerste opdracht voor PSV is een bekerpotje morgenavond thuis tegen de Koninklijke HFC. Dat je ook bekerwedstrijden tegen een kleine tegenstander serieus moet nemen, weten de broers nog uit eigen ervaring. "Die wedstrijd tegen Wageningen? Die kan ik me niet meer herinneren", lacht Willy. PSV was toen ook koploper in de eredivisie en verloor op eigen veld met 6-1 van laagvlieger in de eerste divisie Wageningen. Liever worden de broers herinnerd aan hun eigen wedstrijden tegen de Koninklijke HFC op nieuwjaarsdag met de oud-internationals. "Dat was heerlijk eten en drinken en tussendoor een potje voetballen", lachen de broers. In de podcast gaat René nog even los op de scheidsrechters van afgelopen weekend en vertelt hij waarom het maar goed is dat hij nooit voorzitter van PSV is geworden."