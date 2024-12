Scooterrijder ramt fietser (70) en rijdt door

Een fietser (70) heeft zijn been gebroken nadat hij aan de Nistelrodenseweg in Uden door een scooterrijder omver werd gereden. De scooterrijder reed vervolgens door en liet de man gewond op straat achter.

De fietser kwam uit een tunnel en wilde linksaf slaan. Op beelden bij opsporingsprogramma Bureau Brabant is te zien hoe achter hem een scooterrijder hard komt aanrijden. Tegen de tijd dat die doorheeft dat de fietser wil afslaan, kan hij niet meer remmen.

Doorgereden

De scooterrijder raakt het achterwiel van de fietser waardoor deze hard ten val komt, maar rijdt door en laat de fietser gewond achter.

Het voorval is gefilmd door een bewakingscamera die op het fietspad aan de Nistelrodenseweg gericht is. Bureau Brabant toont maandag de beelden in de hoop dat iemand de man of zijn opvallend blauwe scooter met zwart zadel herkent.