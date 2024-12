Miniatuurtreintjes gaan station verlaten: 'Meer dan zomaar een hobby'

Net als een echte trein die arriveert en weer vertrekt, laat ook modelspoorvereniging Post B het station Roosendaal achter zich. Na jaren vol bouwplezier, moet de vereniging afscheid nemen van de hal waar ze een ruim 20 meter lange modelspoorbaan heeft uitgestald. De NS heeft namelijk plannen om de ruimte op te knappen en te verhuren.

Zo organiseerde Zwegers afgelopen zaterdag, samen met de 26 andere leden van de vereniging, nog de jaarlijkse ‘lichtjesavond’, waar meer dan zeshonderd mensen langskwamen om de ziel en zaligheid van de modelbouwers te aanschouwen. Ze kijken naar een replica van het oude station van Roosendaal anno 1936, speciaal voor de feestdagen in kerstsfeer gebracht. “Het is veel meer dan een miniatuurspoor. Onze baan is een kijkje terug in de tijd. Roosendaal had in de jaren dertig een prachtig, groots station en wij hebben dat helemaal in zijn oude glorie herbouwd.”