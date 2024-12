Ambulance die met spoed naar melding rijdt botst op auto

Een ambulance die met spoed onderweg was naar een melding, is maandagavond in botsing gekomen met een auto. Dat gebeurde op de Schijndelsedijk (N618), ter hoogte van de Oude Boomgaard in Boxtel. De weg is in beide richtingen dicht.

De ambulance reed met de zwaailichten en sirene aan en had al enkele auto's ingehaald toen het misging. Een auto die voor de ambulance reed wilde links afslaan, maar beide chauffeurs zagen elkaar vermoedelijk over het hoofd. De ambulance botste daardoor op de auto. Alle betrokkenen zijn nagekeken in de ambulance. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Beide voertuigen raakten wel beschadigd. Voor de melding waar de ambulance op afging, is een andere ambulance opgeroepen. De weg is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Verkeer wordt om de plaats van het ongeluk geleid.

Foto: Sander van Gils/SQ Vision.