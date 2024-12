Ravage nadat automobilist tegen boom rijdt, man raakt zwaargewond

Een man is maandagnacht zwaargewond geraakt toen hij op de Moersedreef in Tilburg de macht over het stuur kwijtraakte en tegen een boom botste. De klap was zo hard dat er weinig meer van de auto over is. Ook lag de weg na het ongeluk bezaaid met brokstukken.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over vier 's nachts. De hulpdiensten werden massaal opgeroepen, waaronder politie, brandweer, ambulance en een traumahelikopter. De man is zwaargewond en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De weg is voorlopig afgesloten voor onderzoek.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.