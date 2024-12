Het jaar van PSV: oppermachtig in Nederland maar Europees niet altijd top

PSV kan terugkijken op een geweldig 2024. Tenminste als je kijkt naar de wedstrijden in de Eredivisie. In Nederland zijn de Eindhovenaren bijna niet te kloppen, maar buiten de landsgrenzen is het wat minder indrukwekkend. Het is een klein smetje op wat voor PSV vooral een topjaar was. Na zes jaar werd de Eindhovense club weer kampioen en dat zorgde voor een groot feest op het Stadhuisplein.

Records

PSV begint 2024 met een record. Thuis tegen Excelsior wordt voor de zeventiende keer op rij gewonnen. Een evenaring van het record uit 1988. Dat record wordt een week later alleen niet verbroken. Voor het eerst dat seizoen laat de koploper punten liggen op bezoek bij FC Utrecht: 1-1. Toch worden in 2024 nog veel records verbroken. Zo zet PSV in 2024 de reeks voort met een doelpunt in elke eredivisiewedstrijd. Uiteindelijk strandt deze serie op 65 wedstrijden. Ook maakt het in het seizoen 23/24 de meeste uitgoals ooit: 57 stuks. Europees smetje

Lang blijft PSV ongeslagen in de Eredivisie, maar de maand maart wordt er toch eentje om snel te vergeten. In de Champions League volgt onnodige uitschakeling door Borussia Dortmund. Thuis houden de Eindhovenaren het nog op 1-1, maar uit wordt met 2-0 verloren. Binnen de gehele club wordt deze uitschakeling gezien als een smetje op het tot dan toe vlekkeloos seizoen. "Dat was een enorme teleurstelling", vertelt technisch directeur Earnest Stewart later in mei. In het laatste weekend van maart verliezen de Eindhovenaren ook nog hun ongeslagen status in de Eredivisie. Tegen NEC verliest PSV met 3-1. Er komt een einde aan een reeks van 42 ongeslagen duels. Het is de langste reeks uit de clubhistorie. Kampioenschap

Al vrij snel in 2024 is het duidelijk dat PSV kampioen wordt. Na een galavoorstelling bij Heerenveen (8-0) maakt Eindhoven zich op voor een volksfeest. Thuis tegen Sparta wordt de titel veiliggesteld. Een dag later volgt de huldiging van de ploeg van Peter Bosz. Het is twee dagen groot feest in Eindhoven. Tijdens de huldiging op maandag schat de gemeente Eindhoven de opkomst op 100.000 mensen. Na zes jaar tijd kan er eindelijk weer een landstitel gevierd worden.