Twee meter hoge kerstman van restaurant gestolen: 'Wat moet je ermee?'

De iconische kerstman die al jarenlang voor Herberghe de Coeckepanne in Lierop staat, is plotseling verdwenen. Eigenaresse Annebet Verhees dacht eerst nog dat het om een grapje ging, maar na het bekijken van camerabeelden kwam ze tot een droevigere conclusie: drie dieven namen het beeld doelbewust mee.

"Ik snap er niks van", vertelt Verhees woensdagochtend in radioprogramma KEIgoeiemorgen van Omroep Brabant. Het beeld van zo'n twee meter hoog was vorige week plotseling verdwenen.

Ze dacht eerst dus nog aan een grap, omdat ze prinses is van carnavalsvereniging De Meerpoel in Someren. "Ik dacht dat het een carnavalsgrap was. Hartstikke leuk, dacht ik. Er zou vanzelf vast wel een briefje of iets anders ludieks verschijnen en dan zou ik de kerstman weer terugzien." Maar de uitleg bleef uit, waardoor Verhees begon te twijfelen of het wel echt een grap was.