Opruimcoaches zien piek in januari: zo begin je 2025 met een opgeruimd huis

Een nieuw jaar, een frisse start. Opruimen is van veel mensen een goed voornemen, maar Brabantse opruimcoaches merken dat velen het lastig vinden. "Omdat je over elk voorwerp in je huis moet gaan beslissen", zegt een van hen. Hoe start je januari opgeruimd?

Orde en structuur creëren is Joyce Farla's grootste passie. "Het zorgt voor rust en meer productiviteit." Dat gunt de Oosterhoutse opruimcoach anderen ook met haar bedrijf OrganizeWise. “Een gestructureerde leefwijze zorgt ervoor dat je sneller opruimt, terwijl chaos kan leiden tot rommel."

“Als mensen hun kerstversieringen van zolder halen, zien ze dat die wel weer eens opgeruimd moet worden."

Vanwege haar samengestelde gezin met vier pubers, is ook opruimcoach Esther Schorer van VAT4 uit Geertruidenberg niet vreemd met chaos en rommel. "Dan is het wel nodig om je huis én hoofd op orde te hebben", zegt ze.



Januari is een piekmoment voor beide coaches. “Dat heeft zeker te maken met de goede voornemens", bevestigt Esther, die nog drie uur per week open heeft staan. "Als mensen hun kerstversieringen van zolder halen, zien ze dat die weer eens opgeruimd moet worden", vult Joyce aan. Haar agenda is inmiddels vol, met zeven coachingstrajecten per week. "Mensen weten vaak niet hoe te beginnen met opruimen", merkt Esther. Bedenk daarom eerst waarom je wil opruimen. "Een duidelijk doel motiveert om op te ruimen.”

"Het klinkt cliché, maar rust in je huis betekent rust in je hoofd.”

Vaste routines aanpassen helpt ook. Zo had een van Esthers klanten geen goede routine in haar keuken. De vieze vaat stapelde zich op en beschimmelde verpakkingen puilden uit kasten. Esther bracht daarom samen met haar meer structuur aan. “Opruimen gaf haar opluchting en meer vrije tijd. Ze kon eindelijk weer pianolessen volgen. Het klinkt cliché, maar rust in je huis betekent rust in je hoofd.”

Een keuken waarin de vaat zich opstapelt, foto ter illustratie (foto: Wikimedia Commons)

'Doe het stap voor stap'

Opruimen kan overweldigend zijn, door het kiezen tussen houden of weggooien. “Doe het stap voor stap", adviseert Esther. Begin niet met de hele kamer, maar pak eerst alleen het oppervlak van je bureau of één plank in je kast aan. “Opruimen moet tenslotte ook leuk blijven." 'Zeg nee bij de kassa'

Ook buitenshuis kan je stilstaan bij de spullen die je al hebt. Bedenk of je bepaalde producten echt nodig hebt, voordat je ze koopt. Gratis producten zijn boosdoeners. “Verleidelijk, maar binnen de kortste keren staat je huis vol met aanbiedingen”, zegt Joyce. Esthers oplossing? “Zeg 'nee' bij de kassa.” 'Verplaatsen is uitstelgedrag'

Berg spullen waar je moeilijk afstand van kan doen, bijvoorbeeld vanwege hun emotionele waarde, niet op in een schuurtje, de garage of terug op zolder. "Verplaatsen is uitstelgedrag van het opruimen", vindt Joyce.

Voorkom uitstelgedrag, door je spullen te verplaatsen naar een schuurtje, garage of weer op zolder te leggen (foto: Kaboompics - Pexels)