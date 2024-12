Vuurwerk, hennepkwekerij en onbekende stof in huis gevonden, straat afgezet

De Burgemeester Wijnenstraat in Asten is woensdagmiddag helemaal afgezet, omdat er in een huis in de straat vuurwerk, een hennepkwekerij en een onbekende stof is gevonden. Dat meldt de politie.

Volgens de politie is de straat 'vanwege de veiligheid en uit voorzorg' afgezet. Een explosievenspecialist van de politie komt naar Asten om onderzoek te doen. Er staan vier politiewagens in de straat en er zijn tien agenten op de been. Er is vooralsnog niemand aangehouden. Volgens een woordvoerder van de politie is de straat 'nog uren' afgesloten.