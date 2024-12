Hoofdverdachte Moshtag B. van aanslag in Den Haag was 'rustige jongen'

Moshtag B., de mogelijke opdrachtgever van de dodelijke explosies in Den Haag, groeide op in een rustig gezin in Roosendaal. Hij woonde hier tot enkele jaren geleden in zijn ouderlijk huis in de wijk Kortendijk. Buurtbewoners reageren geschokt en met ongeloof op zijn mogelijke betrokkenheid bij de vernietigende aanslag.

Redactie Geschreven door

B. verbleef zijn hele jeugd met zijn ouders, broers en zussen in een keurige rijtjeswoning in Roosendaal. Volgens buurtbewoners staat het gezin, dat afkomstig is uit Afghanistan, bekend als ‘vriendelijk en hulpvaardig’. “Ze zijn wat op zichzelf gericht, maar ze groeten ons altijd netjes. Moshtag was een stille jongen die veel binnen zat en hield van studeren”, aldus een buurtbewoner die liever niet met naam genoemd wil worden. De 33-jarige verdachte woont inmiddels in Rotterdam waar hij meerdere bedrijven bezit, waaronder een tankstation. In zijn jeugd was hij lid van schaakvereniging De Pion in Roosendaal. “Uit een oud clubblad blijkt dat hij hier tot zijn dertiende gespeeld heeft. Ik heb persoonlijk geen bijzondere herinneringen aan de jongen. In algemene zin kan ik wel zeggen dat in bepaalde culturen het beoefenen van de schaaksport een bepaalde status heeft”, aldus de voorzitter.

"Ik hoorde dat hij thuis veel klusjes moest doen, maar daar is verder niks mis mee, toch?"

Volgens buurtbewoners werd B. binnen het gezin streng opgevoed: "Ik hoorde dat hij thuis ook veel klusjes moest doen, maar daar is verder niks mis mee, toch? Ik vind het zo verschrikkelijk wat er is gebeurd, ik sta gewoon te trillen op mijn benen. Alles komt plotseling zo dichtbij." LEES OOK: 'Explosies Den Haag: motief mogelijk verbroken relatie' Moshtag B. is volgens het AD de ex-partner van de eigenaresse van de bruidsmodezaak waar de aanslag volgens de politie zeer waarschijnlijk op was gericht. De drie medeverdachten uit Roosendaal en Oosterhout zou hij hebben benaderd om de klus te klaren. Alle vier verdachten zitten vast. Op 24 december wordt besloten of hun voorarrest wordt verlengd.

"Ik ben er allemaal niet gerust op.”