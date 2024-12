Rina heeft geen woonkamer meer, maar een kerstdorp: 'Ga niet op vakantie'

Geen bank en televisie, maar kersthuisjes en een gezellige kermis. De woonkamer van Rina van den Akker uit Schijndel is echt helemaal omgebouwd tot kerstdorp. "Het is een eerbetoon aan mijn overleden dochter."

Een vriendin van de Schijndelse zei een keer als geintje dat ze eigenlijk alles uit de kamer moest halen en daar het kerstdorp moest gaan bouwen. "Ze zeiden dat ik niet goed was, maar dat weet ik ook", lacht ze.

Eenmaal binnen kan het kerstdorp bijna niet gemist worden. De woonkamer is allesbehalve een plek om televisie te kijken of om aan tafel een spelletje te doen. Sterker nog. De bank en televisie moesten zelfs de kamer uit voor de kerstversieringen van Rina.

Het kerstdorp begon klein. "Ik begon met het dorpje na het overlijden van mijn dochter. Ze was met kerst jarig. Met tien huisjes begon het op haar kamer als een soort eerbetoon."

"Nu, zeventien jaar later, is het uitgegroeid tot bijna vijfhonderd huisjes", vertelt Rina vol trots midden in haar sfeervolle kamer. "En het wordt steeds meer."

Ben je benieuwd hoe de woonkamer, of beter, kerstkamer van Rina eruitziet? Kijk dan onderstaande video: