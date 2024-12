Veel problemen op A58 door ongeluk, ook deel van de A4 dicht

Grote verkeersproblemen op de A58 donderdagochtend. Eerder was al een deel van de weg dicht bij Etten-Leur, inmiddels staat het volledig vast in de richting van Breda naar Tilburg. Door een ongeluk is de weg dicht tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Inmiddels, een aantal uur na het ongeluk, is de verkeersdrukte afgenomen en de snelweg filevrij.

Er is een omleiding ingesteld. Verkeer in de richting van Tilburg en Eindhoven kan het beste omrijden via Rotterdam/Waalwijk (A16, A59, A2).

Ook de A4 bij Bergen op Zoom is dicht in de richting van Antwerpen. De vertraging bedraagt daar een uur. Op een foto, gedeeld door Rijkswaterstaat, is te zien dat er zeker drie auto's bij het ongeluk betrokken zijn. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond kwart over negen weer vrij zal zijn.

Door een ongeluk was eerder op de donderdagochtend ook de A58 al een tijdlang dicht in de richting van Breda naar Bergen op Zoom. Tussen Breda-West en Etten-Leur-West werd het verkeer over de vluchtstrook geleid. De vertraging liep op tot een klein uur. Om wat voor ongeluk het precies ging en hoeveel voertuigen daarbij betrokken waren, is op dit moment nog onduidelijk.