Jonge fietsster geschept door vrachtwagen: slachtoffer overleden

Een jonge fietsster is donderdagochtend om het leven gekomen na een ongeluk in Sint Anthonis. Op de Stevenbeekseweg werd ze geschept door een vrachtwagen.

Hoe het ongeluk precies is gebeurd, is op dit moment nog onduidelijk. De verkeersspecialisten van de politie doen onderzoek op de plek waar het gebeurde. De chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden. Dat is gebruikelijk na een dodelijk ongeluk.

Later meer.