PSV'er Noa Lang krijgt gouden plaat: 'Kan even niet uit mijn woorden komen'

Hij kan niet alleen goed voetballen, maar hij is ook nog eens muzikaal. PSV'er Noa Lang heeft woensdag een gouden plaat gekregen voor zijn hit Damage, die hij samen met Ronnie Flex maakte. Het lied behaalde in één dag al ruim 700.000 streams.

Damage kwam eind oktober uit en Lang had het voor de release al veelvuldig gepromoot. Tijdens de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain schreeuwde hij na zijn doelpunt een zinnetje uit het lied: 'Noano is de baddest'. Op de eerste dag van de release werd het lied al 700.000 keer gestreamd en al snel kwam Damage op nummer 1 in de Nederlandse Spotify Top 50.

Oud-profvoetballer Hans Kraay jr. overhandigde de gouden plaat aan Lang. De PSV'er werd overvallen door Kraay. "Ik kan even niet uit mijn woorden komen', reageerde hij toen Kraay hem de gouden plaat gaf. Het is niet de eerste keer dat de voetballer een gouden plaat krijgt. Eerder kreeg hij er al een voor zijn single 7K Op Je Feestje. Dat nummer werd meer dan tien miljoen keer gestreamd.