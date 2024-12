Arjo neemt afscheid van KRAAK: 'Het is een instituutje geworden in Brabant'

Dit was 'm dan. Na 8,5 jaar stopt presentator Arjo Kraak met zijn talkshow KRAAK. Zondag wordt de laatste uitzending opgenomen en daarna moet Arjo zijn zondagen voortaan anders gaan invullen. "Dat is een gek idee. Het zit helemaal in mijn lichaam om op zondagochtend op te staan en hiernaartoe te gaan om die uitzendingen te maken. Het wordt wennen", vertelt hij.

Zo'n 8,5 jaar geleden begon Arjo met het programma. "En dan ga je maar door en door. De eerste jaren dachten we steeds: mogen we nog een seizoen?", vertelt hij terwijl hij in de studio staat. "En zo tellen de jaren op. De redacteuren merkten ook dat ze op een gegeven moment niet meer hoefden uit te leggen waarvoor ze belden. Het is een instituutje geworden in Brabant."

Er zijn bijna duizend gasten aangeschoven bij Arjo Kraak in de 350 uitzendingen van de talkshow die hij heeft gemaakt. Van bekende tot minder bekende mensen. Allemaal kwamen ze met een mooi, bijzonder of leuk verhaal langs om daarover in gesprek te gaan met de presentator.

Arjo vindt het een enorm voorrecht dat hij deze talkshow zo lang heeft mogen maken. Dat het nu stopt, is niet alleen voor hem maar ook voor het publiek even wennen. "We krijgen heel veel reacties van kijkers, ook mensen van buiten de provincie. Er is zelfs een man uit Keulen die zei dat hij Duits is, maar dat zijn moeder uit Brabant komt. Door mijn programma had hij geleerd wat er in Brabant speelt."

Het is voor Arjo dan ook gek om na al die jaren te stoppen met de show, maar hij kijkt er met een goed gevoel op terug. "Het is leuker om iets te beginnen dan te eindigen, maar ik ben vooral tevreden. We hebben iets moois kunnen maken en ik vind het goed dat er weer wat nieuws komt. Weemoed hoort er natuurlijk ook bij."

Als Arjo terugdenkt aan al die gasten die langs zijn gekomen, dan springen er wel een paar momenten uit. "Judoka Roy Meyer kwam hier aan tafel zitten. We hadden zijn trainer, een hoogbejaarde man die inmiddels niet meer leeft, nog wat laatste woorden laten zeggen in een video aan Roy. Dan zie je die hele grote, gespierde sporter totaal breken met een soort Máxima-traan op zijn wang."