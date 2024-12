Commandant Vliegbasis Eindhoven: 'Binnen 3 tot 4 jaar betrokken bij oorlog'

Commandant Jorrit de Gruijter van Vliegbasis Eindhoven windt er geen doekjes om. “We moeten serieus rekening houden met een oorlog waar Nederland in betrokken is, binnen drie tot vier jaar.” Vliegbasis Eindhoven kan dan een cruciale rol spelen. “Wij doen er echt alles aan wat wij kunnen om er gereed voor te zijn."

De commandant verwacht dat het zo grootschalig zal zijn dat zelfs bedrijven moeten helpen. “Dat zijn bijvoorbeeld transportbedrijven. Niet alleen in de lucht, maar ook over de grond en over zee. Vanuit mijn perspectief gaat het natuurlijk over lucht. Daarover worden gesprekken gevoerd door de luchtmacht met diverse partijen.”

De commandant verwacht dat de rol van Vliegbasis Eindhoven groot zal zijn als er een grootschalige oorlog uitbreekt. “Deze vliegbasis is één van de punten waarvandaan mensen en materiaal worden doorgevoerd naar het oosten. Denk aan Amerikaanse eenheden of andere eenheden van de NAVO die hier een tussenlanding maken en vervolgens dan worden doorgevoerd richting het oosten. Dus we verwachten dat hier dan echt heel veel logistiek plaatsvindt om uiteindelijk het conflict richting het oosten te ondersteunen.”

Hij verwacht dat Nederland dan getroffen wordt door niet-militaire middelen. “Ons stroomnet wordt dan bijvoorbeeld beïnvloed. Of dat internet niet meer werkt. Of de watervoorziening. Die dreiging zal zich dus anders uiten.” Ook kan er hier spionage plaatsvinden, denkt hij. “En eventueel sabotage. Maar dat proberen we met elkaar te voorkomen door af te schrikken.”

De commandant wil wel een boekje opendoen over wat we kunnen verwachten. “Dat houdt niet in dat hier lokaal daadwerkelijk ook echt Russen door de straten rijden, maar wel dat we op een andere manier bedreigd worden en ook dat hier veel activiteiten zullen plaatsvinden.”

De commandant hanteert het principe ‘Fight Tonight’, oftewel ‘Vecht Vanavond’. “Dat is een stukje mindset. We moeten uiteindelijk met elkaar beseffen dat er vanavond al eventueel gevochten moet kunnen worden. Natuurlijk gaan we daar niet vanuit, maar we moeten er wel toe in staat zijn. En dat is ook waar wij dus voor zijn bedoeld.”

Het principe van ‘Fight Tonight’ wordt bij de Vliegbasis Eindhoven nog verder uitgebreid met ‘Fight Together’, oftewel ‘Samen Vechten’. In september was er nog een grote, internationale oefening tijdens operatie Falcon Leap. Dit was een oefening met militairen uit verschillende landen. De lucht- én landmacht deden mee. De toestellen die onder meer parachutisten dropten, stegen steeds op van Vliegbasis Eindhoven en keerden daar ook terug.

“Je moet goed trainen. Zoals wij zeggen: ’Train hard, Fight easy’ (‘Train hard, Vecht gemakkelijk', redactie). Ook door te trainen schrik je weer af. Want dan laat je zien welke capaciteit je hebt. Dus het is aan de ene kant goed voor onze mensen dat we in staat zijn om te doen wat we moeten doen. Aan de andere kant laten we er ook mee zien dat we ook daadwerkelijk ertoe in staat zijn. En daardoor maken we de drempel voor de tegenstander hoger.”