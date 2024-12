Man trekt agente bijna van paard: 'Zo'n persoon ben ik niet'

Een 46-jarige Tilburger wist niet wat hem overkwam tijdens Koningsnacht. Op het moment dat hij naar huis wilde gaan, belandde hij in een vechtpartij op het Piusplein in Tilburg. Voor hij het wist lag híj op de grond met agenten met tasers om hem heen. Hij moest mee naar het bureau en de aanklacht was zwaar: poging tot zware mishandeling van een agent te paard.

En zo zat hij, acht maanden later, in de rechtbank in Breda op een regenachtige donderdagochtend. De man, die een keurige ondernemer is zonder strafblad, vond het allemaal maar onwerkelijk en het incident achtervolgt hem al maanden.

“Zo’n persoon ben ik ook niet”, vertelde hij aan de politierechter. “Ik vind het beschamend dat ik daar op de grond moest gaan liggen. Ik verafschuw juist geweld en ik vind het vreselijk dat ik zo zou zijn.”

Maar het is zijn woord tegen dat van twee agenten. Het was die avond en nacht een dolle boel in Tilburg. Willem II was eerder op die avond promotie misgelopen door gelijk te spelen tegen FC Groningen. En die drukbezochte wedstrijd viel samen met de viering van Koningsnacht.

Vechtpartij

De avond verliep, ondanks alle drukte in het centrum, prima. Maar rond twee uur 's nachts was er een vechtpartij op het Piusplein. Agenten te paard gingen erop af en precies op dat moment kwam de 46-jarige Tilburger aanlopen met zijn vrouw en zijn vader.

“We hadden genoeg bier op en wilden naar huis. Ineens stond ik middenin de chaos achter een politiepaard”, beschreef de man de situatie. “Dat gaat hier mis, dacht ik, maar ik zag niet precies wat er aan de hand was.”

Wapenstok

Toen de man werd gesommeerd weg te gaan en een vrouwelijke agent haar wapenstok trok, pakte de man die beet en ging eraan hangen. De agente raakte daardoor uit evenwicht en viel bijna van haar paard.

Het aanvallen van een agent nemen de collega’s altijd hoog op. En in dit geval ook. Voor de man het wist lag hij op de grond, omringd door agenten met tasers. Hij moest mee naar het bureau, waar hij pas tegen de volgende avond weer werd vrijgelaten.

Voor de rechter toonde hij zich schuldbewust. “Ik had het anders moeten aanpakken. Ik was helaas op het verkeerde moment op de verkeerde plek en ik had niet eens in de gaten dat ze tegen mij aan het roepen waren. Ik wilde ruimte creëren in die chaos en mijn vrouw en vader beschermen. Ik heb die wapenstok vastgepakt, maar volgens mij er niet hard aan getrokken.”

De man heeft later nog geprobeerd met de agent in gesprek te gaan, maar dat is nog niet gelukt. Maar het feit dat hij schuldbewust is en wil uitleggen dat hij de agent niet wilde aanvallen, konden de officier van justitie en de rechter wel waarderen.

Geldboete

De poging tot zware mishandeling en de bedreiging van een agent werden dan ook al snel als niet bewezen beoordeeld. Wel kreeg de man een geldboete van 200 euro voor baldadigheid. Als stok achter de deur kreeg hij ook nog 200 euro boete voorwaardelijk, die hij moet betalen als hij nog eens in de fout gaat.