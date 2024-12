Brabantse snelwegen worden (alweer) veel afgesloten in 2025

Brabantse automobilisten moeten komend jaar flink wat extra geduld opbrengen. Vooral rond Eindhoven gaan snelwegen op de schop. Er staan vanwege onderhoud liefst vijf grote wegafsluitingen op de planning in 2025, wat betekent dat Brabantse snelwegen ongeveer vijf weken lang doordeweeks worden afgesloten. Dat is net zoveel als het afgelopen jaar, maar niet per se normaal. De drie jaar daarvoor vond er geen enkele grote wegafsluiting doordeweeks plaats in onze provincie.

“In 2025 gaan we weer flink aan de slag”, vertelt Sjoerd Methorst, omgevingsmanager Zuid-Nederland voor Rijkswaterstaat. En hij voegt ook meteen daad bij woord: het komend jaar verwacht Rijkswaterstaat zestig weekendafsluitingen op snelwegen in Brabant. Dat zijn er meer dan in 2024 - toen waren er ongeveer veertig. Het aantal grote, oftewel weekafsluitingen, blijft gelijk. Dat zijn er volgend jaar vijf. Het afgelopen jaar is er flink wat asfalt doorheen gegaan. Op een jaar tijd is meer dan 230.000 ton asfalt aangebracht in Brabant. In één vrachtwagen past zo’n dertig ton. Dat betekent dat 7666 volle vrachtwagens nodig waren. Die vrachtwagens reden vooral veel rond Bergen op Zoom en Roosendaal. Volgens Methorst is daar het afgelopen jaar het meest aan de weg geklust. Eigenlijk had dat meer moeten zijn, drie weekendafsluitingen zijn namelijk vooruitgeschoven door slechte weeromstandigheden. Die zullen dus ingehaald moeten worden. “Maar daarna komen we daar voorlopig niet meer terug”, voegt hij eraan toe. “Er zal af en toe nog iets kleins als het maaien van het gras voorbijkomen, maar in principe zijn we hier klaar.”

"Vooral rond Eindhoven gaat veel moeten gebeuren."