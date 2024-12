Teun verloor zijn oog door vuurwerk en is nu gezicht van vuurwerkcampagne

Teun Martens uit Cuijk is pas 26 jaar oud, maar moet voor de rest van zijn leven door met slechts één oog. Twee jaar geleden raakte hij gewond door een vuurwerkongeluk. Zijn rechteroog was niet meer te redden. Knallend het nieuwe jaar inluiden is er voor hem sindsdien niet meer bij. Nu wil Teun anderen ook bewustmaken van de risico's van vuurwerk.

Teun was twee jaar geleden met wat vrienden samen op oudjaarsavond toen het misging. Ze staken vuurpijltjes af, maar een van die pijlen ontplofte in de hand van Teun. Stukjes van dat vuurwerk kwamen in zijn oog terecht. "Ik dacht eerst dat ik een vinger kwijt was geraakt, maar die kon ik nog bewegen. Daarna merkte ik pas dat er iets mis was met mijn oog", vertelt hij aan Omroep West.

Nu, twee jaar later, gaat het weer wat beter met hem. Teun heeft een kunstoog en kan de meeste dingen weer. Ook mentaal is hij weer de oude. "Het heeft me anderhalf jaar van mijn leven gekost, maar ik ben nu heel optimistisch. Ik heb mezelf herpakt en kan bijna alles weer. Alleen diepte inschatten is lastig. Dat merk ik vooral bij het voetballen."

Teun vindt het belangrijk dat anderen zich meer bewust worden van de gevolgen van vuurwerk. Hij is daarom een van de gezichten van de vuurwerkcampagne 'Tot het je raakt'. De aftrap van de campagne was woensdag. Teun mocht toen op een middelbare school in Voorburg (Zuid-Holland) zijn verhaal vertellen. Met daarbij de nadrukkelijke boodschap: als hij in 2022 een vuurwerkbril had gedragen, had hij nu allebei zijn ogen nog.

"Ik gun dit niemand. Jullie hebben nog twee gezonde ogen en de keuze: voorzorgsmaatregelen nemen of stoer doen", zegt Teun tegen de klas. "Je moet die keuze zelf maken, maar ik zou zeggen: kies voor de verstandige optie. Het is maar één dag per jaar. Zet een vuurwerkbril op en steek het vuurwerk aan met een lont."