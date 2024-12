Postbezorger laat pakket achter in weggeefkast, nu is de inhoud kwijt

Een pakketbezorger van PostNL zag de weggeefkast van Marleen Simons aan voor een handig afleverpunt en legde er twee pakketjes in. De weggeefkast deed vervolgens zijn werk en zo trof Marleen het pakketje van haar dochter leeg aan in de kast. “Tja, dan gaan we binnenkort toch maar eens kijken voor een pakketbrievenbus."

Dit is niet de eerste keer dat er een pakketje in de weggeefkast terechtkomt. Het gebeurde twee keer eerder, maar toen was Marleen er vroeg genoeg bij. Nu neemt ze het heft in eigen hand en zorgt ze voor een passende oplossing: “Mooi vind ik ze niet, maar ik denk dat het toch tijd wordt om een pakketbrievenbus aan te schaffen.”

Toch kan Marleen begrip voor de postbezorger opbrengen: “Het is ook een lastige situatie bij ons”, vertelt ze. “Er hangt een briefje op de deur dat pakketjes onder het afdak op het terrein moeten.” Meestal gaat dat goed, ‘maar nu even niet’.

“In het ene pakketje zaten spullen voor de gasaansluiting”, vertelt Marleen. Deze vond de ‘gelukkige vinder’ blijkbaar niet interessant genoeg. De inhoud van het pakket van haar dochter bleek wel in trek: “Mijn dochter had een knutselset, waarmee je eigen sieraden kunt maken, besteld van haar eigen oppasgeld”, vertelt ze. “Maar die is nu kwijt en ik betwijfel of dat geld nog terugkomt.”

Marleen Simons houdt niet van verspilling en draagt haar medemens graag een warm hart toe. Dat laat ze zien met de weggeefkast voor haar huis in het buitengebied bij Wijbosch (gemeente Meierijstad). Een pakketbezorger dacht tijd te besparen en legde er twee pakketjes in. Marleen trof ze beide uitgepakt in de kast aan, maar van één pakketje, dat van haar dochter, ontbrak de inhoud.

De weggeefkast in Wijbosch trekt veel bekijks. Volgens Marleen komen er dagelijks zo’n vijftien tot twintig mensen langs om spullen te doneren of mee te nemen. Ze woont langs een bospaadje richting natuurgebied Het Wijboschbroek. “Er komen dus veel fietsers en wandelaars langs. Er zijn zelfs mensen die me verteld hebben dat de weggeefkast ‘hét uitje van de dag is’ voor ze”, vertelt Marleen enthousiast.

Het is overigens niet de eerste keer dat de weggeefkast voor heisa zorgt. Een tijd terug stond er nog een camera op de kast gericht, omdat een groep kinderen van tussen de acht en twaalf jaar er telkens rotzooi neergooide. Er lag vaker glas, kapotte CD-doosjes en andere rotzooi. Gelukkig is dit probleem diplomatiek opgelost: “We hebben ze een keer aangesproken en wat uitgelegd over de weggeefkast. We hebben ze erbij betrokken door te vragen of ze samen met ons een oogje in het zeil willen houden. Daarna was de overlast voorbij.”

De camera is daarna verplaatst om toezicht te houden op de kippen die achter in de tuin staan. Helaas voor Marleen, want ze heeft nu geen enkel idee wie het pakketje van haar dochter heeft meegenomen. Ze wil de persoon absoluut nergens van beschuldigen, volgens haar is het heel goed mogelijk dat diegene een eerlijke fout heeft gemaakt. Maar ze zou de knutselset van haar dochter wel graag terug zien komen: “Graag in de brievenbus of als dat niet past op onze oprit.”