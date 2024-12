Met nul modellenervaring ineens in de Vogue: Bibiána (21) flikt het

Voor veel modellen is het ultieme doel ooit in modeblad Vogue te staan. Voor Bibiána Maas (21) uit Veghel is die droom nu al uitgekomen. Ze werd door het blad opgemerkt als talent en prijkt nu paginagroot met haar hoofd in het tijdschrift. En dat terwijl ze nooit eerder modellenwerk heeft gedaan. “Ik geloof het nog steeds niet helemaal”, zegt ze glunderend.

Als je de Veghelse een jaar geleden had gezegd dat ze nu model zou zijn, had ze je waarschijnlijk vierkant uitgelachen. “Ik ben geabonneerd op de Vogue en modellenwerk leek me altijd wel leuk, maar ik was nooit zelfverzekerd genoeg”, vertelt Bibiána. Maar toen haar vriend zag dat Vogue Nederland op zoek was naar onbekend modellentalent, besloot ze zich toch in te schrijven. “Ik dacht, waarom ook niet. Ik word het waarschijnlijk toch niet." Dat ze onlangs vijftien kilo afviel, hielp ook mee. “Ik ben verliefd geworden op sporten en gezond eten en daardoor zit ik ook lekkerder in mijn vel.”

"Er zaten allemaal mensen met een modellenuitstraling. Ik dacht, dit wordt niks.”

Een paar weken later kreeg ze een mailtje met een uitnodiging voor de castingdag. “Ik had die dag ook een tentamen, dus ik heb getwijfeld of ik wel moest gaan”, vertelt Bibiána, die psychologie studeert aan de universiteit in Tilburg. “Op de castingdag zelf voelde ik me ook best wel geïntimideerd, want er zaten allemaal mensen met een echte modellenuitstraling. Ik dacht, dit wordt niks.”

Er staan meerdere foto's van Bibiána in de nieuwe Vogue (Foto: Privébeeld)

Ze kon haar ogen dan ook niet geloven toen ze twee dagen later haar mail opende. Uit meer dan duizend aanmeldingen was Bibiána samen met acht anderen geselecteerd voor een fotoshoot voor de Vogue. “Ik schrok en moest gewoon bijna huilen”, vertelt ze. Ik had dit nooit durven dromen.” Tijdens de shootdag bleek Bibiána een van de weinige modellen zonder ervaring. “Ik was supernerveus, want ik wist echt niet wat ik moest doen”, vertelt ze. En zodra ze de fotostudio binnenstapte, begonnen de zenuwen nog meer op te spelen. “Er stonden allemaal mensen die heel bekend en belangrijk zijn en ik dacht alleen maar, oh mijn god.”

“Ik had van tevoren in de spiegel mijn gezichtsuitdrukking geoefend."

Terwijl de visagist, kapper en stylist aan Bibiána plukten, schoot er van alles door haar hoofd. “Ik was heel bang om die jurk vies te maken”, lacht ze. Maar gelukkig werd ze op haar gemak gesteld toen de eerste foto’s geschoten waren en ging het als vanzelf. “Ik had van tevoren in de badkamerspiegel mijn gezichtsuitdrukking geoefend. Uiteindelijk verliep het allemaal heel soepel.” De Vogue met daarin een paginagrote foto van Bibiána ligt sinds donderdag in de winkel. En het smaakt naar meer. “Dit was een manier om te kijken hoe het is en ik vond het heel leuk", zegt de Veghelse. Of ze verwacht dat de boekingen vanaf nu binnenstromen? “Ik heb geen idee”, lacht ze. “Ik wil sowieso eerst mijn opleiding afmaken. Maar dit zou heel leuk zijn om erbij te doen. Ik zie wel wat mij te wachten staat.”