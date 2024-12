Man (46) overleden nadat hij in het water terecht was gekomen

Een man is donderdagmiddag overleden nadat hij met zijn auto de sloot in is gereden. Dat gebeurde op de Weststadweg in Den Hout. De 46-jarige man uit Raamsdonksveer is waarschijnlijk onwel geworden tijdens het rijden.

Twee voorbijgangers hebben de man uit zijn auto gehaald en reanimeerden hem. Er kwamen veel hulpdiensten op het ongeluk af, maar zij konden de man niet meer redden. Hij is ter plekke overleden. Door het ongeluk was de afrit bij Made tijdelijk in beide richtingen dicht.