Afscheid moeilijk voor Lozano: 'Ik houd van PSV, de stad en de mensen hier'

De naam van Hirving 'Chucky' Lozano galmde de afgelopen jaren met regelmaat door het Philips Stadion in Eindhoven. Verspreid over twee periodes speelde de Mexicaan meer dan 120 wedstrijden voor PSV. Na de wedstrijd tegen Feyenoord van zondag vertrekt de aanvaller naar San Diego en dus nam hij nog één keer de tijd om terug te kijken op zijn succesvolle tijd bij PSV.

'Oude liefde roest niet' zong ooit Nol Havens. Een songtekst die van toepassing had kunnen zijn op de relatie tussen Hirving Lozano en PSV. Of zoals de Mexicaan het zelf verwoordt "PSV is mijn tweede thuis." Mede op verzoek van zijn vrouw keerde 'Chucky' in de zomer van 2023 terug naar Eindhoven. De plek waar ze tussen 2017 en 2019 zo enorm hadden genoten. Toch zit er voor een tweede keer een afscheid aan te komen. De aanvaller vertrekt in de winterstop naar San Diego en speelt zondag zijn laatste wedstrijd voor PSV.

"Vooral mijn vrouw heeft moeite met dit vertrek."

"Dit afscheid gaat heel moeilijk worden", kijkt de Mexicaan aan de vooravond van zijn laatste wedstrijd vooruit. "Ik hou heel veel van deze club, van de mensen en van Eindhoven. Vooral mijn vrouw heeft moeite met dit vertrek." Een derde termijn als voetballer van PSV lijkt zo goed als uitgesloten, al is dat altijd gevaarlijk om te zeggen in de voetballerij. Maar dat Lozano terug zal keren in Eindhoven lijkt een feit. Al is het alleen al omdat hij vorig jaar een huis heeft gekocht in de Lichtstad.

"Bij een kampioenschap kom ik terug voor de huldiging", vertelt Lozano overtuigend. "Deze ploeg is goed genoeg om weer kampioen te worden. Daar ben ik van overtuigd." En dan hoopt hij voor een derde keer op de platte kar te klimmen. Want al twee keer eerder werd Lozano kampioen met PSV. Twee momenten die hij noemt als absolute hoogtepunten. "Maar het eerste kampioenschap was net iets mooier, omdat we toen thuis van Ajax wonnen", doelt de Mexicaan op de kampioenswedstrijd die met 3-0 werd gewonnen van de Amsterdamse club.

"Het eerste kampioenschap was mooier omdat we van Ajax wonnen."

Of hij een derde landstitel mag toevoegen, ligt niet meer in zijn handen. Lozano gaat namelijk een nieuw avontuur aan, in San Diego. Daar wil hij zich weer in de kijker spelen voor het nationale elftal. Hij wil namelijk naar het WK 2026 dat wordt gehouden in de Verenigde Staten, Canada en ... Mexico. "Dat toernooi is heel belangrijk voor mij. Ik heb gesproken met de bondscoach. Hij heeft aangegeven dat ik weer in beeld kom als ik mijn niveau haal bij San Diego. Dat is het doel."

Lozano was actief op het WK 2022 (foto: OrangePictures).