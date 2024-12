Willem II verliest van amateurs Noordwijk, bekertoernooi voorbij

Willem II is donderdagavond uitgeschakeld in de achtste finales van de KNVB-beker door de amateurs van Noordwijk. De ploeg, de huidige nummer 16 van de tweede divisie, won met 2-1 van de Tilburgers. Willem II is de nummer 11 van de eredivisie.

Spits Emiel Wendt zette Noordwijk al in de tweede minuut op voorsprong. De aanvoerder was de Oostenrijker Raffael Behounek in de lucht de baas met zijn hoofd (1-0). Na een kwartier kreeg Wendt opnieuw een kans, maar deze keer schoot hij net naast.

De tweede treffer voor Noordwijk viel na rust alsnog. Willem II-keeper Connor van den Berg blunderde in de 56e minuut opzichtig bij een schot van Arantis Roep.

Willem II-trainer Peter Maes greep in en bracht Jeremy Bokila in de ploeg. De spits had maar twee minuten nodig om in de 63e minuut de aansluitingstreffer te maken (2-1). Noordwijk wankelde en zag Willem II'er Emilio Kehrer een vrije trap tegen de paal schieten.