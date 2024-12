Terugblikken en vooruitkijken: met deze programma's sluit je 2024 goed af

Het einde van het jaar staat in het teken van herinneringen ophalen, afscheid nemen van het oude en het begin van nieuwe dingen. Omroep Brabant sluit het jaar af met jaaroverzichten, muzikale specials en de allerlaatste oudejaarsconference van Mark van de Veerdonk. We beginnen vrijdagavond met de kerstspecial van Hart voor Muziek.

Brabander van het Jaar

Eerste kerstdag, woensdag 25 december

De afgelopen tijd werd volop gestemd voor de Brabander van het Jaar. Op eerste kerstdag maken we vanaf 14.00 uur bekend wie de winnaar is van deze verkiezing. De kanshebbers zijn Judith, Linda, Paul, Giel en Nienke. Zij hielpen anderen dit jaar, ieder op zijn of haar eigen manier.

Judith zorgde ervoor dat ieder kind een sinterklaascadeautje kreeg. Linda kookte voor mensen in haar buurt die dat zelf niet kunnen. Paul haalde geld op voor stamceldonatie. Giel redde het leven van een oudere vrouw die in een diepe sloot viel. Nienke is ongeneeslijk ziek en richtte de stichting DANC op. Hiermee brengt ze wensen van kinderen die het moeilijk hebben in vervulling.

Brabant Nieuws Jaaroverzicht

Tweede kerstdag, donderdag 26 december

Dit jaar gebeurde er weer veel in onze provincie. De meeste opmerkelijke gebeurtenissen komen aan bod in het jaaroverzicht van Brabant Nieuws.

Graat en de Laat

Eerste en Tweede kerstdag, woensdag 25 en donderdag 26 december

Al vijf jaar een traditie: Jordy Graat en Christel de Laat zijn er op radio en tv tussen 12.00 en 14.00 uur. Luisteraars/kijkers kunnen inbellen, hun favoriete plaatje aanvragen en hun gezelligste kerstfoto's insturen. Een en al gezelligheid dus!

Hart voor Muziek Feestdagen Special oud en nieuw

Vrijdag 27 december

Vlak voor de jaarwisseling pakken we nog een keer uit met een special van Hart voor Muziek. We sluiten het muzikale jaar spetterend af met verschillende artiesten van eigen bodem.

Hoe...? Achter de schermen bij een wedstrijd van PSV

Vrijdag 27 december

Omroep Brabant nam een kijkje achter de schermen bij een voetbalwedstrijd van PSV. Rond de wedstrijd tegen FC Twente is een behoorlijke politiemacht nodig. We lopen mee met agent Jurgen Cornelis. Hoe verloopt zo'n wedstrijd? Je ziet het vanaf vanaf 17.45 uur op tv.

Docu: De laatste broeders

Zondag 29 december

Sinds 1882 zit aan de Korvelseweg in Tilburg een klooster. Op het hoogtepunt leefden en werkten hier zevenhonderd Kapucijnenbroeders. Nu zijn er nog maar negentien broeders over. De meesten zijn hoogbejaard, daarom gaat het klooster dicht. Deze documentaire volgt de laatste broeders in het klooster.

't Brabants Buske Jaaroverzicht

Oudjaarsdag, dinsdag 31 december

't Brabants Buske reed dit jaar weer door de hele provincie. In dit jaaroverzicht blikken we terug op alle mooie en leuke verhalen van 2024. Rijd je nog een keer met 't Brabants Buske mee?

Conference 'Podiumbeest ontsnapt' met Mark van de Veerdonk

Oudjaarsavond, dinsdag 31 december

Na veertig jaar hangt cabaretier Mark van de Veerdonk zijn microfoon aan de wilgen. In deze oudejaarsconference wisselt hij oude hoogte- en dieptepunten af met nieuwe grappen. Deze speciale laatste show zenden wij op 31 december vanaf 22:30 uit bij Omroep Brabant.

De conference is al vanaf 24 december te bekijken op Brabant+. De app is geheel gratis en kun je hier downloaden: Download Brabant+

Boven Brabant Special

Nieuwjaarsdag, woensdag 1 januari

Het allerbeste van Brabant gefilmd vanuit een uniek perspectief: dat zie je in de Boven Brabant Special. De camera vliegt niet alleen over onze provincie, maar ook door de Sint Janskathedraal in Den Bosch en de bakkerij van meesterbakker Robèrt van Beckhoven.

Nieuwjaarsconcert Philzuid

Zondag 5 januari

De feestdagen sluiten we af op de eerste zondag van het jaar. Samen knallen we de kurk van de champagnefles met het Brabants nieuwjaarsconcert. De provincie biedt dit concert ieder jaar aan de inwoners van Noord-Brabant aan. Het concert wordt gegeven door Philzuid vanuit het provinciehuis in Den Bosch.