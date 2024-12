Steeds meer mensen zijn gokverslaafd, vooral jongeren in de problemen

Steeds meer Brabanders raken verslaafd aan gokken, waardoor ze diep in de geldproblemen komen. Vooral jongeren raken verstrikt in deze verslaving, maar ook andere leeftijdsgroepen hebben steeds meer te maken met het niet kunnen laten van gokken. Een belangrijke reden is de opkomst van online gokken.

Dat zegt Alex van Dongen van Novadic-Kentron, het Brabantse kennisinstituut over verslavingszorg. Hij maakt zich grote zorgen over de financiële en psychische problemen waarmee Brabantse gokverslaafden te maken hebben en zegt dat het beeld dat mensen hebben over gokkers niet altijd klopt.

Vooral jongeren

Nadat in 2021 het online gokken is gelegaliseerd, komen vooral jongeren vaker in de problemen. Ze worden met reclames op bijvoorbeeld websites, in apps of bushokjes verleid om een gokje te wagen, zoals bij sportwedstrijden of bij spelletjes in apps. Landelijk is ruim een kwart van de accounts bij goksites in bezit van jongeren van 18 tot en met 23 jaar, staat in een rapport van de Kansspelautoriteit. Er zijn geen exacte bedragen bekend over hoeveel geld gokkers verliezen. "Maar in de praktijk is een klein deel van de gokkers verantwoordelijk voor het grootste deel van de omzet", zegt Van Dongen.

Niet alleen bij jongeren neemt gokverslaving toe. Bij alle leeftijdsgroepen is een toename te zien van het aantal gokverslaafden. Dat is terug te zien in het aantal opnamen in verslavingszorginstellingen. Tot 2022 daalde het aantal opnamen voor gokverslaving naar 2000 in heel Nederland, maar vanaf 2022 steeg het aantal opnamen naar 2500, eind 2023.

Exacte cijfers over dit jaar en over Brabant zijn er nog niet, maar 'we ervaren een toename van de problemen', aldus Van Dongen.

Meer vrouwelijke gokkers

De gemiddelde leeftijd, van mensen die behandeld worden voor gokverslaving, is 35 jaar. “We zien dat er ook meer vrouwelijke gokkers zijn bijgekomen de afgelopen jaren”, vertelt Van Dongen. “Tegelijkertijd blijven kwetsbare groepen zoals mensen met financiële problemen of mentale gezondheidsproblemen vatbaarder voor gokverslaving.”

Opvallend is verder dat verslaving vooral voorkomt bij mensen die nog niet eerder met gokken in aanraking zijn geweest. Bijna de helft van de mensen die hulp krijgen voor hun gokverslaving zijn mensen die voor het eerst aankloppen voor hulp en dus niet eerder behandeld zijn. Dat is meer dan bij andere verslavingen zoals drugs of alcohol, waar het vooral gaat om mensen die eerder ook hulp hebben gekregen, maar terugvielen in hun verslaving.

“Het lijkt erop dat sinds het online gokken is gelegaliseerd, veel mensen zijn begonnen met gokken. De drempel om te beginnen is lager geworden”, vertelt Van Dongen.

Beeld over verslaafden

Een veelvoorkomende mythe over mensen met gokproblemen is dat ze zwak zijn of een gebrek hebben aan zelfdiscipline. Volgens Van Dongen klopt dat beeld niet. “Gokverslaving is geen zwakte of een gebrek aan wil. Het is een ingewikkelde verslaving, waarbij bijvoorbeeld het beloningssysteem in de hersenen is ontregeld. Daardoor zijn ze erg geneigd om door te gaan met gokken, zelfs als ze weten wat voor problemen ze erdoor kunnen krijgen.”

Een deel van de verslaafden gokt om mentale problemen te verdoven, zoals stress, depressie of trauma. “Maar ook de omgeving waarin iemand is, speelt een belangrijke rol. Denk aan de maatschappelijke acceptatie van gokken of de grote hoeveelheid aan gokreclames.” Volgens Van Dongen is het belangrijk om begripvol om te gaan met mensen met gokproblemen en hen niet te veroordelen of in hokjes te plaatsen.