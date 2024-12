Kerk in brand gestoken: 'Als het iets tegen het geloof is, zit je verkeerd'

De deuren van de Sacramentskerk aan de Zandberglaan in Breda zijn vrijdagochtend in brand gestoken. Het glas-in-loodraam boven de deuren is daardoor kromgetrokken en binnen staat het vol met rook. "Ik wil het geen doelbewuste actie noemen, maar het is wel raar."

Rond zeven uur in de ochtend zag een fietser vlammen in het gebouw. De hulpdiensten werden gebeld en ook Geert Siefken van Zandberg58 werd gewaarschuwd. De Sacramentskerk dient tegenwoordig namelijk niet meer als kerk, maar als activiteitenlocatie Zandberg58.

Door de brand staat in het gebouw vol met rook. "Het grootste probleem is dat de rook naar binnen is geslagen en niet naar buiten. En ook een deel van de elektra doet het niet." Vrijdagmiddag komen experts het pand beoordelen. "Dat moeten we dus afwachten", zegt hij.

De schade door de brand is groot. "Het zijn massieve, monumentale deuren, dus die krijg je niet met een aansteker en kranten aangestoken. De deuren moeten hersteld worden", zegt Geert. "Boven de voordeur zit glas-in-lood. Dat is helemaal kromgetrokken."

Geert wil het geen 'doelbewuste actie' noemen, maar hij vraagt zich wel af waarom iemand dit zou doen. "Het is raar. Wij zijn een private stichting die het gebouw heeft gekocht voor allerlei activiteiten. Zo spannend is dat allemaal niet. Als het iets tegen het geloof is, zit je verkeerd, want dat doen we niet meer."

De activiteiten in Zandberg58 vinden vooral rond de kerstperiode plaats. Komend weekend staan twee concerten gepland met zo'n zeshonderd bezoekers. "Het is de vraag of dat door kan gaan. De rook moet uit het gebouw geblazen worden. Het zou wel fijn zijn als we dit weekend wat kunnen doen."

Zelf is Geert lid van de koorvereniging die het gebouw heeft gekocht als clubgebouw en als verhuur voor activiteiten. Hij hoopt dat ze goed verzekerd zijn, want de vereniging heeft geen grote buffer. "We doen dit allemaal met vrijwilligers."

De kinderen van de koorvereniging zijn volgens Geert 'erg aangedaan'. Gelukkig gaan zij vrijdagavond alsnog optreden. Niet in de Bredase kerk, maar in Ahoy in Rotterdam. "Ze worden zo opgehaald met de bus zodat zij wel gewoon mee kunnen doen met Cinema in Concert."