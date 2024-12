Rianne wil hier meer openbare wc's: 'Anders doe ik het in mijn broek'

Stel je voor, je staat kleding te passen in een winkel en je moet ineens heel nodig naar de wc. In de winkel waar je bent mag het niet. Dat is nou eenmaal het beleid. Het overkomt Rianne Meersschaert uit Breda regelmatig door haar ziekte MS. En dat moet anders, vindt ze.

Ze moet vaak plotseling naar de wc. "Ik zie het niet aankomen. Als ik niet gelijk kan, sta ik het eigenlijk al in mijn broek te doen." Een opengesteld toilet vinden, is moeilijk. Daarom gaat ze samen met anderen op pad in haar woonplaats om meer opengestelde toiletten te regelen.

Rianne heeft blaas- en darmproblemen als gevolg van MS. "Door de aantasting van m’n zenuwbanen is er een verstoring ontstaan in de aansturing van de blaasspier en sluitspier. Je kunt je voorstellen: dat zorgt soms voor lastige situaties.”

Dit is onderdeel van PLEE-list Breda, een project dat moet zorgen voor meer opengestelde toiletten in de hele gemeente. Dit gebeurt via de organisatie Breda Gelijk! die van de gemeente in 2023 de opdracht kreeg om hiermee aan de slag te gaan. Rianne: "We willen 200 toiletten vinden waar mensen zo naartoe kunnen en 40 rolstoeltoegankelijke toiletten. In Breda waren maar 66 openbare toiletten: veel te weinig voor zo'n grote gemeente."

Inmiddels breidt dit aantal uit. Hiervoor gaat Rianne samen met andere vrijwilligers langs bij ondernemers. "Overal vragen we of mensen er naar de wc mogen. Daarnaast voegen we ze toe in de Hoge Nood-app, waar opengestelde wc's in staan", legt ze uit. "Ook krijgen ze een sticker bij de deur, zodat mensen zeker weten dat ze er terecht kunnen."