Bosz hoopt dat kerstdiner goed smaakt na topper tegen Feyenoord

Een echte topper om het jaar mee af te sluiten. PSV-Feyenoord is drie dagen voor kerst een zeer belangrijke wedstrijd in de titelstrijd. Na de nederlaag van PSV in Heerenveen ruiken de Rotterdammers hun kans om dichterbij te komen op de ranglijst. De Eindhovenaren willen op hun beurt de achterstand weer vergroten naar tien punten.

Het is nog al een verschil. Aan het kerstdiner zitten met vier of tien punten voorsprong op Feyenoord. "Als wij zondag verliezen, zal het kerstdiner minder smaken, dat lijkt me logisch", was Bosz al eerlijk. Hij wil de druk ook niet opvoeren richting de wedstrijd van zondag. "Natuurlijk is het een wedstrijd met grote belangen voor de ranglijst. Maar in alle gevallen staan we na zondag nog bovenaan. Eigenlijk hou ik er niet van om veel naar de ranglijst te kijken. Daar is het nog vroeg voor. Het wordt een belangrijke wedstrijd, maar hij is zeker nog niet beslissend."

"Tegenstanders ruiken hun kans na onze nederlaag tegen SC Heerenveen."

Aan het begin van het seizoen speelden PSV en Feyenoord al in het Philips Stadion om de Johan Cruijff Schaal. Toen werd het 4-4 en wonnen de bezoekers na penalty's. "Maar naar die wedstrijd kijk ik niet meer. Er is in de tussentijd bij beide ploegen veel veranderd. Terugkijken heeft geen zin meer." Maar als de trainer vooruitkijkt, verwacht hij een interessante ontmoeting. "Het zijn twee teams uit de top van Nederland. Wij hebben de laatste wedstrijd tegen SC Heerenveen verloren. Dan ruiken tegenstanders ineens hun kansen tegen ons. Dat maakt het interessant."

Peter Bosz samen met Feyenoord-trainer Brian Priske (foto: ANP).