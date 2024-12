Al anderhalf jaar draagt Dex (9) een korte broek, nu doet hij dat voor KiKa

Een korte broek? Dat is nu toch veel te koud? Nou, daar denkt de 9-jarige Dex van Bussel uit Heusden anders over. Hij loopt al anderhalf jaar met blote benen rond. Deze week doen zijn klasgenoten en gezin met hem mee om hem te steunen. Dex haalt deze week met zijn actie geld op voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). "Ik heb nu al bijna tweeduizend euro ingezameld."

Het is een gek gezicht op het speelplein van Basisschool Anthonius in Heusden in de gemeente Asten. Het is een graad of zes, maar de kinderen van groep zes lopen rond in korte broeken. Dat doen ze om hun klasgenootje Dex bij te staan en ze worden gesponsord door mensen die de actie steunen.

Dex heeft al anderhalf jaar een zomers kloffie aan. "Gewoon voor m'n plezier", vertelt hij. "Op een gegeven moment zag papa een actie om je korte broek aan te doen voor het goede doel. Daar wilden we aan meedoen, maar toen waren we te laat. Dus doen we dit jaar mee met mijn gezin en klasgenoten."