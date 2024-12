Man voor zesde keer achter het stuur betrapt zonder rijbewijs

De politie heeft donderdag in Best een man aangehouden die het wel heel bont maakte. De man werd voor de zesde keer betrapt achter het stuur terwijl hij helemaal geen rijbewijs heeft.

Dat gebeurde tijdens een grote verkeerscontrole op de Oude Rijksweg. De auto van de man is in beslag genomen en er is een proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

Pepperspray, messen en drugs

Tijdens de controle ontdekte de politie nog meer opmerkelijke dingen. Zo werden drie werpmessen en een bajonet gevonden. In een van de auto's vonden de agenten in de middenconsole een flesje pepperspray, dat ook in beslag is genomen.

In totaal zijn er zestien boetes uitgedeeld, onder meer voor rijden door rood licht, bezit van drugs en rijden met kapotte verlichting. Ook kreeg een automobilist een boete omdat hij rondreed met kerstverlichting op zijn auto. Tien weggebruikers kwamen weg met een waarschuwing.