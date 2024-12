Mark (25) verloor 46.000 euro met gokken: ‘grote kans dat je doorslaat'

Wat begon met een onschuldig gokje op een voetbalwedstrijd, groeide uit tot een ernstige verslaving waarbij geldproblemen en ellende steeds meer toenamen – en het alsmaar moeilijker werd om eruit te komen. Mark (25) vertelt in gesprek met Omroep Brabant open over zijn gokverslaving.

Mark ging steeds vaker gokken. “Eigenlijk altijd in de avond, als ik alleen thuis was. Het was heel makkelijk om via de telefoon en app in te loggen, geld te storten en te spelen. En vooral om het gelukkige gevoel te krijgen, het is echt heel fijn om iets te winnen.”

Op zijn 21e kwam Mark eigenlijk bij toeval in een online casino terecht. “Op een site waar je kon gokken op voetbalwedstrijden, zag ik een onderdeel met een online casino. Ik klikte daarop uit nieuwsgierigheid. Het deed iets met mij en gaf me een goed gevoel.”

Gokje op voetbalwedstrijd Op de middelbare school kwam Mark eerst in aanraking met gokken, op voetbalwedstrijden. “Ik zag vooral dat vrienden dat veel deden. Tijdens de les ging het vaak over op welke clubs je moet inzetten om geld te winnen.”

In een jaar tijd heeft Mark ongeveer 46.000 euro van zijn eigen geld verloren op legale gokwebsites in Nederland. “Hoeveel ik heb gewonnen, durf ik niet te zeggen. Want veel van wat ik heb gewonnen, heb ik ook weer gebruikt om opnieuw te gokken.”

Hogere bedragen

Om dat gelukstofje te krijgen, ging Mark steeds meer geld inzetten. Hij wilde meer van het geluksgevoel. “Als je je account aanmaakt, is de stortingslimiet voorgeschreven. Maar al snel wilde ik meer winnen en meer inzetten dan mocht volgens zo'n limiet.” Hij deed daarom verzoeken om dat op te hogen. “Het duurt een paar dagen, maar uiteindelijk lag mijn maximum op 800 euro per keer.”

Maar waar Mark de stortingsbedragen verhoogde, werd ook het ellendige gevoel bij verliezen steeds sterker. “Iedere keer dat ik verloor of door mijn dagelijkse stortingslimiet heen was, voelde ik me verdrietig en was ik er kapot van dat ik weer zo iets doms had gedaan. Maar de volgende dag gebeurde het gewoon weer opnieuw. Er kwam altijd spijt bij kijken.”

Spaargeld op

In het begin betaalde Mark zijn verslaving van spaargeld. “Ik had een flink bedrag gespaard. Maar uiteindelijk was dat op en moest ik gokken van mijn maandelijkse inkomsten. Ondanks dat er weinig tot geen geld op mijn rekening stond, bleef ik maandelijks gewoon mijn salaris op gokken.”

Door zijn verslaving kon Mark minder andere dingen doen, zoals uitgaan. “Maar ik was nooit van het stappen of drinken, dus het viel niet op in mijn omgeving dat ik eigenlijk geen geld had om te gaan stappen.”

Ontkennen

Mark raakte steeds dieper in de problemen en het werd steeds moeilijker om eruit te komen. “Als je langer gokt en je geld begint op te raken, dan is het best lastig om niet te gokken. Want je hebt al een paar keer gewonnen, je ziet dat je een flink bedrag kan winnen. Dus waarom zou je met je laatste geld niet proberen om het toch te winnen, zodat je niet meer in die geldproblemen zit?”

Uiteindelijk werd het voor zijn omgeving duidelijk dat Mark een probleem had. “Mijn ouders kwamen erachter dat ik loog. Ze zagen brieven van verzekeraars, de belastingen en anderen die zeiden dat rekeningen niet betaald werden. Op een gegeven moment zeiden mijn ouders: ik wil weten hoe het zit.” Zo is het aan het licht gekomen en zagen ze de rekeningafschriften, die neerkwamen op ongeveer 46.000 euro aan stortingen in een jaar tijd bij gokwebsites.

Hulp gekregen

Mark werd door zijn ouders aangemeld bij Yes We Can Clinics, een kliniek voor jongeren en jongvolwassenen met psychische problemen, verslavingen en gedragsproblemen. “In de tien weken dat ik hier heb gezeten, heb ik heel veel geleerd. Niet alleen over de verslaving, maar ook over mezelf”, zegt Mark. “Ik ben er nu een jaartje uit, maar heb nog veel contact met mensen die ik hier heb ontmoet. Ik ben deze plek erg dankbaar, het heeft mijn leven beter gemaakt.”

“Sinds ik uit de kliniek ben heb ik gemerkt hoe het leven ook kan zonder gokken. Dat ga ik vergelijken met de tijd in verslaving, en dan zie ik dat ik die tijd niet meer wil. Dat maakt het voor mij makkelijk om niet op die advertenties te klikken. Ik zie wat voor ellende ervan kan komen”, vertelt Mark.

Terugkijkend op zijn eigen verslaving, heeft Mark nog een advies: “Ik zou zeggen: ga helemaal niet gokken. Het brengt je oprecht niks. Een keer een leuk bedrag winnen is leuk. Maar er is echt een hele grote kans dat je erin doorslaat. En dan kom je er niet zo makkelijk vanaf.”

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Gokverslaving neemt toe, vooral jongeren vaker in de problemen