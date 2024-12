Almkerkse GLOW zorgt voor verbintenis: 'Alle lagen uit het dorp helpen mee'

In deze donkere dagen verbindt licht de Almkerkers met elkaar. Ruim twee jaar lang werkten inwoners hard aan de tweede editie van Kunstlicht. Nu verlichten twintig installaties het dorp tijdens Almkerkse versie van GLOW. "Allerlei pluimage heeft meegeholpen", aldus de organisatie.

Elk jaar brengt Marian Verhey een bezoek aan GLOW in Eindhoven. Ze is een groot fan van het evenement, dat voor haar een lichtpuntje in de donkere dagen biedt. Iets soortgelijks wilde ze graag op touw zetten in haar woonplaats. “Dat is Kunstlicht Almkerk geworden, een soort mini-GLOW.”

In 2017 vond de eerste editie plaats. Toen werden er ruim 13.000 manuren gespendeerd, om zo’n 5500 bezoekers te laten genieten van het evenement. De grootste lampenkap ter wereld, een lichtorgel en een donker bos met lichtgevende overhemden behoorden destijds tot de publiekstrekkers.

Vijf jaar later ontstond het plan voor de tweede editie, maar door corona is dit uiteindelijk zeven jaar geworden. Dit jaar leidt de wandelroute, die start bij een pop-up café aan de Dirk van Clevestraat, langs onder meer een lichtgevend papieren bootje dat ‘de woelige baren van de Alm’ trotseert. Verder hangen kleurrijk versierde conservenblikken als verlichte blikvangers aan de bomen, worden er vissen geprojecteerd op een waterval en vormen fluorescerende draden tussen bomen een lichtgevend spinnenweb.