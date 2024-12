Twee Inzittenden van een bestelbus gewond na botsing tegen boom

Een bestelbus is vrijdagmiddag tegen een boom gebotst op de Spoordonkseweg in Oirschot. Een inzittende is hierbij ernstig gewond geraakt. In de bus zaten twee personen. Beiden zijn naar het ziekenhuis vervoerd, één van hen is onder begeleiding van een trauma-arts naar het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Verschillende hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De weg is voorlopig dicht zodat de politie onderzoek kan doen. Voor zover bekend waren er geen andere weggebruikers betrokken bij het ongeluk.