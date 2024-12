RKC Waalwijk mist grote kansen en moet genoegen nemen met gelijkspel

RKC Waalwijk heeft het jaar 2024 afgesloten met een gelijkspel. De ploeg van trainer Henk Fraser was vrijdagavond beter dan PEC Zwolle, maar liet diverse grote kansen liggen. In de slotfase viel de 1-2, maar dankzij een blunder van de arbitrage werd die goal onterecht afgekeurd.

RKC Waalwijk maakte het eerste half uur aardig wat indruk in het eigen Mandemakers Stadion. Na een spectaculaire licht- en geluidsshow voor de aftrap waren het de Waalwijkers die op eigen veld de tegenstander uit Zwolle onder druk zette. Mohammed Ihattaren was de gevaarlijkste man bij de thuisploeg. De middenvelder liet meerdere keren zien dat hij heel goed kan voetballen.

Zo stond Ihattaren na tien minuten aan de basis van de openingstreffer. Zijn corner kwam perfect op het hoofd van spits Oskar Zawada die raak kopte. Na een half uur was de technisch begaafde middenvelder dicht bij de 2-0. Zijn vrije trap werd door doelman Jasper Schendelaar uit de bovenhoek getikt.

Domme overtreding

PEC Zwolle kon er weinig tegenover stellen, maar kwam vijf minuten voor rust wel op gelijke hoogte. Middenvelder Godfried Roemeratoe duwde in zijn eigen zestienmetergebied tegenstander Filip Krastev omver en scheidsrechter Edwin van de Graf wees naar de stip. Dylan Vente schoot de bal hard achter doelman Joey Kesting, die de tijdens de warming-up geblesseerde Jeroen Houwen verving.

Kansen RKC Waalwijk

In de tweede helft was het wachten op opnieuw een Waalwijkse voorsprong. Invaller Denilho Cleonise zorgde met zijn snelheid voor gevaar, al miste hij het overzicht om vanuit een kansrijke positie Zawada te bereiken. Diezelfde Zawada kreeg kort daarna wel de bal van Ihattaren, maar Schendelaar hield zijn ploeg op de been. Aan de andere kant was het doelman Kesting die knap ingreep bij een spaarzame Zwolse kans.

De supporters van RKC Waalwijk gingen vol achter hun ploeg staan en dachten na 80 minuten te kunnen juichen. Kevin Felida en Zawada wisten echter opgelegde kansen niet te benutten. Er werd een penalty geclaimd vanwege een vermeende handsbal, maar de scheidsrechter liet doorspelen. Ook invaller Michiel Kramer kwam niet tot scoren met een vlammend schot.

Afgekeurde goal

Volledig tegen de verhouding in was het PEC Zwolle dat in de negentigste minuut op 1-2 kwam. De goal van Nick Fichtinger werd op advies van de VAR afgekeurd vanwege buitenspel. Een grote fout van de arbitrage, aangezien buitenspel uit een corner niet mogelijk is. Dit tot opluchting van de thuisploeg, dat een wedstrijd met grote kansen nog bijna helemaal uit handen gaf.