Gaan deze vogeltjes de winter overleven? Volgens Frans waarschijnlijk niet

Mooi roodborstje maar met een aparte snavel, hoe komt dat?

Anne-Marie Spruijt-Pellicaan stuurde mij een foto van een prachtig mooie roodborst met een aparte snavel. De snavel is een beetje gebogen en er zit een rare plek op. Anne-Marie wil dan ook graag weten wat er aan de hand is. We hebben hier te maken met een vergroeide snavel bij die roodborst. Normaal groeien snavels net zoals onze nagels gewoon door, maar door die te slijten, krijgt zo’n snavel een normale afmeting. Mensen moeten de nagels knippen, want wij gebruiken onze handen niet zoals bijvoorbeeld aapachtigen doen. De snavels van vogels slijten doordat zij die gebruiken bij het eten, graven, hakken enzovoorts. Bij sommige vogels - want het komt wel vaker voor - groeien de snavels echter te snel. Mogelijk door een virus, het circovirus. Het gevolg is dan inderdaad een vreemd gevormde snavel. En dat is niet zo best voor de vogel, want een vreemde gevormde snavel kan ervoor zorgen dat de vogel niet goed meer kan eten. Zo kan de vogel vermageren en in het ergste geval zelfs verhongeren. Helaas is daar dan ook niets meer aan te doen.

Van wie is de mooie parkiet, die in Heesch rondvliegt?

Antje De Bruyn stuurde mij een foto van een bijzondere vogel: een koningsparkiet. Deze vogel vliegt al enkele weken rond in haar omgeving en ze vraagt zich af of deze koningsparkiet de winter zal overleven. Volgens mij niet, want koningsparkieten zijn in principe volièrevogels en dus worden ze gevoerd door de eigenaar van zo’n volière. Zelf voedsel zoeken is dan lastig. Op het menu staan vruchten, bessen, noten, zaden van gras(sen) en planten, nectar, bloesems en bladknoppen. Die laatste drie zijn nu in ons land niet meer of nauwelijks aanwezig. De andere voedselbronnen op hun menu zijn er ook niet zoveel meer te vinden. Daarnaast hebben ze geleerd uit een bakje te eten en dat gaat lastig in de natuur. Professionals zoals de Dierenbescherming inseinen is dan ook heel handig. Ga zelf die dieren niet proberen te vangen, want ze hebben al stress genoeg. Van oorsprong komen deze koningsparkieten voor in de kust- en berggebieden van Oost-Australië en van Noord Queensland tot Zuid Victoria.