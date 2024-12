Welke rups is dit? Frans weet het

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] . Dit keer besteedt hij onder meer aandacht aan wit mos, het rijk van de schimmels en het braaksel van een dier.

Iedere zondag is er ook een nieuwe aflevering van de Stuifmail-podcast. Beluister de podcast hier:

Wachten op privacy instellingen...

Zoon van Anke de Swart vond een rups en liet deze rups uitgroeien tot vlinder, maar welke vlinder is het?

De zoon van Anke de Swart vond een rups en geeft die op een goede manier bewaard. Een week na de vondst werd het een pop en rond 16 augustus kwam uit de pop een nachtvlinder uitgekropen. Wat leuk dat die zoon al zo goed bezig is met de verwondering van dingen in de natuur en dus met natuurbeleving. Complimenten hoor en natuurlijk wil hij weten wat voor nachtvlinder het was. Volgens mij is de naam van de nachtvlinder gewone velduil. Deze nachtvlinders komen veel voor in ons land en zijn bijna in alle gebieden te vinden, maar vooral in de agrarische omgevingen. Via deze link kan de zoon van Anke de Swart nog meer lezen over zijn vondst.

Dit is wat er uit de pop kwam.(Foto: Anke de Swart)

De rups veranderde in een pop (foto: Anke de Swart)

Onderaan een meidoorn boom soort witte wol, wat is het?

Martin Neggers zag bij het planten van hortensia’s dat op de achterkant van zijn meidoornboom een soort witte wol en hij vroeg zich af wat het was. Volgens mij is het uitgedroogd mos. Vaak zie je dat mos naar de winter toe, als de lucht wat droger wordt, wit gaat uitslaan. Gaat de verdroging verder dan wordt het harder en tot slot brokkelt het af. Wil je hebben dat het er weer gewoon lekker groen uitziet, besproei het dan met water. Je zult zien dat het dan weer langzaam gaat opzwellen en meteen ook groener gaat worden. Kortom: mos vochtig houden is de remedie.

Witte wol onderaan een boom (foto: Martin Neggers)

Het rijk van de schimmels – Biologie met Joost

Publicatie: 4 jan 2017 Het rijk van de schimmels of zwammen (wetenschappelijke naam: Fungi) zijn de heterotrofe, eukaryotische organismen die samen het rijk van de Fungi vormen. Het wetenschappelijk onderzoek naar schimmels heet mycologie, en de onderzoekers worden mycologen genoemd. Schimmels bestaan uit cellen met een of soms twee celkernen, met mitochondriën en een cytoskelet, maar in tegenstelling tot de dieren, waarvan ze de zustergroep vormen, hebben schimmels vaak celwanden. Tot de schimmels behoren zowel meercellige organismen zoals paddenstoelen alsook eencellige organismen zoals gisten. Net als dieren en planten vormen schimmels een eigen rijk.

Wachten op privacy instellingen...

Tijdens een wandeling in de bossen een vreemd verschijnsel gezien, wat is het?

Patrizia Van Houwelingen kwam tijdens haar wandeling in de bossen iets heel vreemds tegen en stuurde mij een foto. Op die foto zie je wat wit gelei achtig spul liggen en ook nog wat zwarte kleine aan elkaar geklitte bolletjes. We hebben hier te maken met het fenomeen sterrenschot. Persoonlijk gebruik ik dit woord liever dan heksensnot. Heksensnot is een woord dat de laatste jaren wordt gebruikt, waar voorheen werd sterrenschot gezegd. Dit woord stamt al uit de zeventiende eeuw. Mensen dachten toen echt dat dit de reststoffen waren van sterren. In werkelijkheid is sterrenschot braaksel van diverse diersoorten, zoals reigers en bunzingen, zie foto. Die dieren hebben dan vrouwelijke kikkers of padden gegeten. Wat ze vervolgens uitbraken, is het zweleiwit dat in die vrouwelijke amfibieën zit. Het dier of de vogel dat die kikker of pad heeft gegeten heeft vocht in de maag zitten en dat wordt opgenomen door dit zweleiwit. Dit veroorzaakt meteen braakneigingen. Naast het zweleiwit zie je ook de zwarte eitjes liggend en dat zouden dus de nieuwe kikkers of padden worden, maar helaas!

Sterrensnot (foto: Patrizia van Houwelingen)

Een bunzing

Vogeltje tegen het raam bleef versuft achter. Is het een groenling?

Tegen het raam van Elly Stoffelen vloog een vogel die daarna versuft bleef zitten. Elly dacht dat het om een groenling ging en ze heeft gelijk. Toch twijfelde ze een beetje en ik kan me dat voorstellen, want het gaat volgens mij in dit geval om juveniele (jonkie) groenling. Juveniele groenlingen zijn namelijk grijs gekleurd, zelfs grijzer dan vrouwtjes groenlingen, maar ze zijn wel meer gestreept. Groenlingen kom je vooral tegen in halfopen landschappen, maar ook veel in de bebouwde omgeving. Overigens zijn de groenlingen buiten het broedseizoen vaak aan het zwerven met meerdere soorten en ook met gewone vinken. Dan zie je ze vooral op akkers en braakliggende terreinen. Ook bezoeken ze graag goed gevulde voederplanken. Naast de gewone vinken zijn groenlingen vooral standvogels en voegen de in ons land overwinterende Scandinavische vogels zich bij hen. Toch zijn er onder onze groenlingen trekkers, die naar Frankrijk, Spanje en Portugal trekken en soms zelfs naar Marokko.

Het versufte vogeltje (foto: Elly Stoffelen)

Rubriek mooie foto’s

Deze pootloze hagedis, de hazelworm, was echt fotogeniek, want hij bleef mooi stilliggen zodat het maken van de foto een peulenschil was, foto Jannie van Dongen.

Een hazelworm (foto: Jannie van Dongen)