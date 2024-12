Brand verwoest huis, brandweer kan overslaan vuur voorkomen

Een huis aan de Koolweg in Helenaveen is zaterdagochtend door brand verwoest. De hele bovenverdieping stond in brand. De benedenverdieping heeft vooral rook- en waterschade. Volgens de politie zou niemand thuis zijn geweest toen de brand uitbrak.

De brandweer zette bij het bestrijden van het vuur drie blusvoertuigen in.