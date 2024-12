Opa Bjorn gered door kleinzoon: 'Ik ben echt heel trots op jou vriend'

Het is bijna kerst, maar het had niet veel gescheeld of Björn Kroon uit Waalwijk had dit meer mee kunnen maken. In het voorjaar kreeg hij op vakantie een hartstilstand, maar overleefde die dankzij een reddende engel... Zijn eigen kleinzoon, de zesjarige Regillio.

Met een trotse lach slaat Björn zijn arm om zijn zesjarige kleinzoon Regillio heen. Zijn reddende engel. Wat begon als een mooie familievakantie ter ere van zijn dertigjarig huwelijk, eindigde voor Björn in een drama. In het zwembad ging het mis. "In de wildwaterbaan kreeg ik een hartstilstand. Gelukkig heeft mijn kleinzoon meteen om hulp geroepen." Regillio weet het nog precies. "Ik keek naar opa's gezicht en zijn ogen waren dicht. Toen heb ik iemand om hulp gevraagd omdat het niet zo goed was."

"Ze hebben gezegd dat ik ontzettend veel engeltjes op mijn schouder heb."

Björn werd snel uit het water gevist. "Achter mij zwom een man die bij de vrijwillige brandweer zat. Die heeft mij uit het water gehaald en toen gingen alle alarmbellen af. Ik ben in de uren daarna maar liefst negen keer gereanimeerd." Björn is naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. "Ik mag van geluk spreken. Ze hebben in het ziekenhuis gezegd dat ik ontzettend veel engeltjes op mijn schouder heb dat ik er weer bovenop gekomen ben."

"Ik ben echt heel trots op jou vriend."