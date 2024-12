NAC Breda komt op voorsprong maar moet na rust toch buigen

NAC Breda heeft het laatste duel voor de winterstop met 2-1 verloren van Go Ahead Eagles. De club beleeft tot nu toe een topseizoen en begon het duel in Deventer, net als de tegenstander, met 22 punten. NAC leidde na een van beide kanten levendige eerste helft, maar viel na rust terug.

NAC dreigde al vroeg aanvoerder Jan Van den Bergh te verliezen. De verdediger moest na een botsing met Enric Llansana aan zijn neus worden behandeld.

Eenmaal hersteld zagen de meegereisde fans uit Breda hoe hun ploeg in de tiende minuut op voorsprong kwam.

Eerste treffer

Na een slechte uittrap van doelman Luca Plogmann belandde de bal nota bene via Van den Bergh bij de Portugees Saná Fernandes. Met een prachtige schot in de lange hoek maakte de huurling van Lazio zijn eerste treffer in de Eredivisie: 0-1.

De beste kansen waren daarna voor Go Ahead. Oliver Edvardsen schoot van dichtbij net naast. Diezelfde Noor stuitte kort voor rust op NAC-doelman Daniel Bielica.

Met hoofd van richting veranderd

Ook na rust was het meeste gevaar bij het Bredase doel. Terence Kongolo haalde een inzet van Mats Deijl van de lijn. Tegen een schot van dichtbij van Victor Edvardsen in de 56e minuut was ook Bielica niet bestand: 1-1.

Nadat de geel-zwarte muur was gebroken viel niet veel later de 2-1. Nu was Bielica kansloos nadat een schot van Oliver Edvardsen door Van den Bergh licht met het hoofd van richting was veranderd.