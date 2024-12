PSV sluit topjaar in stijl af met klinkende zege op Feyenoord

Mochten er nog twijfels zijn over wie de beste ploeg is in de Eredivisie, dan zijn ze na zondagmiddag verdwenen. PSV rekende mede dankzij een geweldige eerste helft af met concurrent Feyenoord. Doelpunten van Lang, De Jong en Tillman hielpen de koploper van de Eredivisie aan een klinkende 3-0 zege.

De keuze van Peter Bosz voor Ivan Perisic op rechtsbuiten te zetten bleek een meesterzet. De Kroaat was ontzettend belangrijk. Bij zowel de 1-0 als de 2-0 was de vleugelaanvaller de aangever. Noa Lang en Luuk de Jong bezorgden PSV een droomstart.

Een wervelwind waaide er omstreeks 14:30 uur in het Philips Stadion. In de laatste wedstrijd van 2024 liet PSV nog maar eens zien waarom 2024 een topjaar was voor de Eindhovenaren. Het was voor de wedstrijd tegen Feyenoord al zeker dat PSV als koploper de winterstop inging. Maar het kerstdiner zal na de klinkende zege op de Rotterdammers toch veel lekkerder smaken.

'Maar' 2-0

Feyenoord werd in de eerste helft compleet weggespeeld. Het kwam niet over de middenlijn en werd pas na 40 minuten voor het eerst gevaarlijk. Dat was wel gelijk een hele grote kans. Maar Santiago Gimenez raakte de paal.

De bezoekers konden vooral opgelucht ademhalen dat het bij rust 'maar' 2-0 was en PSV hun grote concurrent in leven liet.

Tien punten

Dat leek heel even PSV duur komen te staan, want in het begin van de tweede helft was Feyenoord wat sterker dan de thuisploeg. Maar nadat Gimenez weer het aluminium had geraakt gooide Malik Tillman de wedstrijd aan de andere kant in het slot. Hij schoot op heerlijke wijze de 3-0 binnen.

Door de zege op Feyenoord vergroot PSV het gat met de concurrent uit Rotterdam met tien punten. Het gaat als koploper de winterstop in en zal voorlopig vooral moeten kijken naar Ajax. De Amsterdammers staan op zes punten en voorlopig dus de naaste belager van PSV.

Maar gezien het spel in de eerste helft lijkt PSV vooral van zichzelf te kunnen gaan verliezen in de tweede seizoenshelft. Alle ingrediënten voor een nieuwe landstitel zijn nog altijd aanwezig in Eindhoven.