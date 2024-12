Politie vindt drugslab voor amfetamine in huis na anonieme melding

In de schuur van een huis aan de Vestkant in Breda is zondagochtend een drugslab ontdekt. De politie doorzocht het huis na een anonieme melding. Niemand is aangehouden.

Via Meld Misdaad Anoniem kreeg de politie de tip dat er mogelijk een drugslab in het huis zou zitten. Er zouden ook drugs worden opgeslagen en verkocht. Agenten besloten rond acht uur 's ochtends om het huis te doorzoeken. In de schuur bleek een drugslab voor amfetamine te zitten. Binnen lagen chemicaliën en hardware, en een hoeveelheid amfetamine. De politie doet verder onderzoek.