Mathieu van der Poel opent veldritseizoen met winst

Mathieu van der Poel heeft bij zijn eerste optreden als veldrijder in dit seizoen meteen laten zien hoe de verhoudingen liggen. De wereldkampioen van Alpecin-Deceuninck reed in de wereldbekercross van Zonhoven, rond de befaamde Kuil, vrijwel van start tot finish alleen voorop.

Op anderhalve minuut finishte de Belg Thibau Nys als tweede. Diens landgenoot Joran Wyseure werd derde.

Van der Poel, die heeft aangekondigd deze winter elf keer in het veld in actie te komen, staat maandag aan de start in Mol. Het verwachte duel met Wout van Aert, die daar zijn rentree zou maken, blijft uit. De Belg is ziek.

De cross van Zonhoven was de vijfde wedstrijd uit de wereldbekerreeks, doordat de veldrit van Cabras op Sardinië uitviel door noodweer. De leider in de stand is de Belg Michael Vanthourenhout.